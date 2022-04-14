Диего СИМЕОНЕ: «Горжусь тем, чего мы добились»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал результат матча против «Манчестер Сити» (0:0), после которого «матрасники» выбыли из текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

«Горжусь тем, чего мы добились. Болельщики были изумительны, гнали команду вперед и создавали шум, когда мы были близки к победе. Нет сомнений, что болельщики тоже гордятся тем, как мы боролись. Это самое главное. Как бы ты не играл в футбол, ты бьешься на поле. Единственное, нам не удалось победить, а в конечном счете только это и имеет значение».

Результат встречи также прокомментировал капитан «Атлетико» Коке:

«Я горжусь своими партнерами по команде и всеми нашими болельщиками. Добиваясь права играть в этом турнире на таком высоком уровне, мы были голодными до побед и устремленными к ним. Теперь мы вправе гордиться тем, чего только что пытались достичь, но... Мы не сумели пробиться в полуфинал».

А вот мнение голкипера мадридского клуба Яна Облака:

«Мы отдали все силы и могли победить. В первой игре они были гораздо сильнее нас - в этом матче мы сыграли лучше. В двух матчах у нас было больше моментов, чем у них, но нам не удалось их реализовать. Наши болельщики здорово нас поддерживали. Они нам очень помогли. Я думаю, этопротивостояние могло сложиться успешно для нас, если бы мы продлили его еще на 30 минут. Нам не в чем себя упрекнуть. Мы выложились на все сто процентов. Мы многого добьемся, если продолжим играть на уровне этого матча. Очень жаль, что мы не прошли дальше. Это больно. Я действительно считаю, что мы провели хороший матч. Мы заслуживали большего».