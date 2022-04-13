Николай ШАПАРЕНКО: «Горжусь тем, что я украинец»

Полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко поблагодарил болельщиков за поддержку в благотворительном поединке с «Легией».
«Хочу поблагодарить каждого украинца за поддержку, как на стадионе, так и у экрана телевизора! Горжусь тем, что я украинец.
Победа будет за нами! Слава Украине», – написал Шапаренко в инстаграме.
Источник — Instagram
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