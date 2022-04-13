ПРОТАСОВ: «Ведем переговоры с двумя сборными для спаррингов с Украиной»

Первый вице-президент УАФ Олег Протасов рассказал о переговорах с несколькими странами для проведения матчей сборной Украины и подготовку к ним.

«Сейчас идет поиск хороших сборов и спарринг-партнеров, мы действительно считаем, что должны не просто сыграть, а победить в стыковых матчах отбора на ЧМ-2022, и нам нужно хорошо подготовиться. У нас ребята были в хорошей игровой форме и с нашей стороны, нужно им дать возможность в такой форме остаться.

Сейчас находимся в стадии переговоров с некоторыми странами для сборов и проведения матчей с Францией и Северной Македонией, но это мы расскажем немного позже», - сказал Протасов.