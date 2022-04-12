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Андрей ПАВЕЛКО: «Выставочные матчи сборной Украины на стадии согласования»

Украине очень нужно качественно подготовиться к поединку с Шотландией

  • 12.04.2022 11:19
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Андрей ПАВЕЛКО: «Выставочные матчи сборной Украины на стадии согласования»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Павелко

У сборной Украины будет время для подготовки к июньским матчам. В Ужгороде состоялось заседание Координационного штаба УАФ. Руководители Ассоциации уже готовят сбор национальной команды накануне решающих матчей за право сыграть на ЧМ-2022.

В рамках подготовки команда Петракова может провести несколько контрольных выставочных матчей. Свою поддержку в организации подготовки должно предоставить УЕФА и ряд национальных ассоциаций. Напомним, что кроме матчей плей-офф Украина в июне еще должна сыграть в Лиге наций с Ирландией, Шотландией и Арменией.

«Мы услышали от наших воинов, от наших болельщиков - и в Харькове, и в Николаеве, и в Запорожье про то, что нужно играть, нужно нашей команде готовиться к этому поединку (с Шотландией).

Отрабатывается несколько планов. Они сейчас согласовываются с УЕФА, с будущими соперниками в товарищеских матчах. В конце апреля планируется старт таких возможностей.

Сейчас тяжело думать про футбол, но мы обязательно для наших защитников должны дать бой нашим соперникам», - сказал президент УАФ Андрей Павелко.

Матч против Шотландии должен пройти в Глазго. Победитель пары сразится с Уэльсом за право выступить на чемпионате мира. А на мундиале сильнейший из нашего квартета попадет в группу с Англией, США и Ираном.

Источник — Футбол 1/2/3

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