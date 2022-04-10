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Мирон МАРКЕВИЧ: «Украине нужно не просто сыграть с Шотландией, а выиграть»

Специалист – о важности матча с Шотландией

  • 10.04.2022 12:35
  • 387 просмотров
  • 1 комментарий
Мирон МАРКЕВИЧ: «Украине нужно не просто сыграть с Шотландией, а выиграть»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Бывший тренер «Металлиста», «Днепра» и национальной сборной Украины Мирон Маркевич высказал свое мнение о важности хорошей подготовки главной команды к матчу против Шотландии в рамках квалификации на ЧМ-2022.

«Сборной Украины в июне нужно играть. Сейчас это вопрос номер один. Нужно собрать футболистов заграницей с семьями. Украинские легионеры играют и поддерживают форму. К ним нужно присоединить сборников, которые находятся в Украине или выехали. Нужно провести полноценный сбор. У нас осталось не так много времени. Мы должны играть с Шотландией. И не просто играть, а постараться выиграть. Для этого нужно подготовиться», - сказал Маркевич.

Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
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    online
    zelc006, 10.04.2022 12:54
    0
    Бідонич, як завжди, не у брову, а у око!
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