Мирон МАРКЕВИЧ: «Украине нужно не просто сыграть с Шотландией, а выиграть»

Бывший тренер «Металлиста», «Днепра» и национальной сборной Украины Мирон Маркевич высказал свое мнение о важности хорошей подготовки главной команды к матчу против Шотландии в рамках квалификации на ЧМ-2022.

«Сборной Украины в июне нужно играть. Сейчас это вопрос номер один. Нужно собрать футболистов заграницей с семьями. Украинские легионеры играют и поддерживают форму. К ним нужно присоединить сборников, которые находятся в Украине или выехали. Нужно провести полноценный сбор. У нас осталось не так много времени. Мы должны играть с Шотландией. И не просто играть, а постараться выиграть. Для этого нужно подготовиться», - сказал Маркевич.