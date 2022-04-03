МИХАЙЛИЧЕНКО: «У нас реально нет возможности играть против Шотландии»

Первый вице-президент УАФ Алексей Михайличенко рассказал, кто должен принимать решение о судьбе матча плей-офф отбора ЧМ-2022, в котором Украина должна сыграть с Шотландией.
«У нас реально нет возможности играть, но такая ситуация, что у нас большой шанс попасть на чемпионат мира. Если общество примет такое решение, это будет победа здравого смысла. На сегодняшний день не только мы нуждаемся во внимании мира, но и мир нуждается в нашем внимании. Это больше по футбольным меркам, но я думаю, что будет хорошо, если сборная Украины будет на чемпионате мира. Даже больше не с футбольной точки зрения, а политической, нравственной, психологической», - сказал Михайличенко.
Источник — Футбол 1/2/3
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