Андрей ПАВЕЛКО: «Сборная Украины должна дать бой Шотландии»

Президент УАФ Андрей Павелко высказался о подготовке сборной Украины к игре с Шотландией, которую перенесли на июнь.
«Важно, чтобы наша сборная подготовилась к игре с Шотландией и к следующим матчам. Предварительно мы договорились, как мы следим за нашими игроками - где они расположены, где тренируются и готовятся, какая нужна помощь. Также планируем, что в июне будет игра с Шотландией. К этому времени наша сборная должна подготовиться и дать бой.
Тренер имеет важное задание - спланировать подготовку к важным играм», - сказал Павелко.
Источник — Футбол 1/2/3
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