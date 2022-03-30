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Андрей ПАВЕЛКО: «Сборная Украины должна дать бой Шотландии»

Поединок перенесен из-за войны с россией

  • 30.03.2022 17:39
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Андрей ПАВЕЛКО: «Сборная Украины должна дать бой Шотландии»
© УАФ. Андрей Павелко

Президент УАФ Андрей Павелко высказался о подготовке сборной Украины к игре с Шотландией, которую перенесли на июнь.

«Важно, чтобы наша сборная подготовилась к игре с Шотландией и к следующим матчам. Предварительно мы договорились, как мы следим за нашими игроками - где они расположены, где тренируются и готовятся, какая нужна помощь. Также планируем, что в июне будет игра с Шотландией. К этому времени наша сборная должна подготовиться и дать бой.

Тренер имеет важное задание - спланировать подготовку к важным играм», - сказал Павелко.

Источник — Футбол 1/2/3

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