Пятов присоединился к Шахтеру в Турции

37-летний голкипер «Шахтера» Андрей Пятов присоединился к тренировочному лагерю «горняков» в турецкой Риве.
Теперь Пятов вместе с партнерами будет готовиться к следующим поединкам команды в рамках Shakhtar Global Tour for Peace.
Ранее сообщалось, что Пятов поддерживает форму с харьковским «Металлистом».
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Источник — ФК Шахтер Донецк
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