Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

Ювентус начал поиски замены Кьеллини. Есть три кандидата

Капитан туринцев может покинуть клуб летом

  • 12.04.2022 20:06
  • 924 просмотра
  • 0 комментариев
Ювентус начал поиски замены Кьеллини. Есть три кандидата
© Getty Images/Global Images Ukraine. Джорджо Кьеллини

Капитан «Ювентуса» Джорджо Кьеллини рассматривает возможность ухода в МЛС в конце сезона. Туринский клуб уже начал поиски замены ветерану.

В шорт-листе «Ювентуса» три кандидатуры. Это Никола Миленкович из «Фиорентины», Глейсон Бремер из «Торино» и Антонио Рюдигер из «Челси».

Подписание Рюдигера выглядит наиболее реалистичным. В конце сезона он станет свободным агентом. В марте уже появлялась информация о том, что «Ювентус» договорился с Рюдигером.

Источник — Football-Italia

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности