Ювентус начал поиски замены Кьеллини. Есть три кандидата

Капитан «Ювентуса» Джорджо Кьеллини рассматривает возможность ухода в МЛС в конце сезона. Туринский клуб уже начал поиски замены ветерану.

В шорт-листе «Ювентуса» три кандидатуры. Это Никола Миленкович из «Фиорентины», Глейсон Бремер из «Торино» и Антонио Рюдигер из «Челси».

Подписание Рюдигера выглядит наиболее реалистичным. В конце сезона он станет свободным агентом. В марте уже появлялась информация о том, что «Ювентус» договорился с Рюдигером.