Капитан Ювентуса может уйти в МЛС

Капитан «Ювентуса» Джорджо Кьеллини может покинуть клуб в конце сезона. 37-летний защитник рассматривает возможность переезда в МЛС.

Контракт Кьеллини с «Ювентусом» действует до лета 2023 года. Но туринский клуб готов отпустить ветерана досрочно, если тот примет решение уйти.

Кьеллини выступает за «Ювентус» с 2004 года. Ранее защитник завершил карьеру в сборной Италии.