Лукаку начал переговоры с ПСЖ

Ромелу Лукаку не может в полной мере реализовать себя в «Челси» и планирует покинуть лондонский клуб летом. Приоритетным вариантом для бельгийского форварда является возвращение в «Интер».

Однако из-за непростого финансового положения чемпионов Италии такой вариант выглядит маловероятным. Поэтому агенты Лукаку вступили в переговоры с ПСЖ, который летом может потерять Килиана Мбаппе.

В нынешнем сезоне на счету Лукаку 12 голов и 2 ассиста в 36 матчах за «Челси» во всех турнирах. Трансферная стоимость форварда оценивается в 85 миллионов евро.