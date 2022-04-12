Лукаку начал переговоры с ПСЖ

Ромелу Лукаку не может в полной мере реализовать себя в «Челси» и планирует покинуть лондонский клуб летом. Приоритетным вариантом для бельгийского форварда является возвращение в «Интер».
Однако из-за непростого финансового положения чемпионов Италии такой вариант выглядит маловероятным. Поэтому агенты Лукаку вступили в переговоры с ПСЖ, который летом может потерять Килиана Мбаппе.
В нынешнем сезоне на счету Лукаку 12 голов и 2 ассиста в 36 матчах за «Челси» во всех турнирах. Трансферная стоимость форварда оценивается в 85 миллионов евро.
Источник — Sky Sports
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