Лукаку просится обратно в Интер

Форвард «Челси» Ромелу Лукаку по-прежнему хочет вернуться в «Интер». Впервые об этом желании он заявил еще в конце декабря.

Желание Лукаку продиктовано не слишком удачными выступлениями в составе «Челси», а также туманными перспективами клуба после санкций от британского правительства.

28-летний форвард находится в постоянном контакте с руководством «Интера». Чемпионы Италии не против вернуть Лукаку, но непростое финансовое положение «Интера» делает возвращение форварда в Серию А маловероятным.

Летом прошлого года «Челси» отдал «Интеру» за Лукаку 113 миллионов евро. В нынешнем сезоне на счету бельгийца 12 голов и 2 ассиста в 34 матчах за «Челси» во всех турнирах.