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Лукаку просится обратно в Интер

Форвард хочет покинуть «Челси»

  • 01.04.2022 21:58
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Лукаку просится обратно в Интер
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

Форвард «Челси» Ромелу Лукаку по-прежнему хочет вернуться в «Интер». Впервые об этом желании он заявил еще в конце декабря.

Желание Лукаку продиктовано не слишком удачными выступлениями в составе «Челси», а также туманными перспективами клуба после санкций от британского правительства.

28-летний форвард находится в постоянном контакте с руководством «Интера». Чемпионы Италии не против вернуть Лукаку, но непростое финансовое положение «Интера» делает возвращение форварда в Серию А маловероятным.

Летом прошлого года «Челси» отдал «Интеру» за Лукаку 113 миллионов евро. В нынешнем сезоне на счету бельгийца 12 голов и 2 ассиста в 34 матчах за «Челси» во всех турнирах.

Источник — Tuttosport

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