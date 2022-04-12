Источник: Мудрик отправился в расположение Брентфорда

21-летний вингер «Шахтера» Михаил Мудрик отправился в расположение «Брентфора». Об этом сообщает издание Calciomercato. Ранее мы сообщали, что клубы согласовали между собой сумму сделки, и сейчас обсуждают детали перехода.

Отметим, что Мудрик в этом сезоне будет только тренироваться с «пчелами», а дебютировать в официальных матчах сможет уже в новом сезоне.

Ранее о готовности руководства «Шахтера» продать Мудрика заявлял журналист Игорь Цыганык.