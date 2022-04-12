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Источник: Мудрик отправился в расположение Брентфорда

Полузащитник «Шахтера» близок к переходу в английский клуб

  • 12.04.2022 01:01
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Источник: Мудрик отправился в расположение Брентфорда
© ФК Шахтер. Михаил Мудрик

21-летний вингер «Шахтера» Михаил Мудрик отправился в расположение «Брентфора». Об этом сообщает издание Calciomercato. Ранее мы сообщали, что клубы согласовали между собой сумму сделки, и сейчас обсуждают детали перехода.

Отметим, что Мудрик в этом сезоне будет только тренироваться с «пчелами», а дебютировать в официальных матчах сможет уже в новом сезоне.

Ранее о готовности руководства «Шахтера» продать Мудрика заявлял журналист Игорь Цыганык.

Источник — Calciomercato

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