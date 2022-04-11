Рейтинг WTA. Новый рекорд Калининой, возвращение Ястремская в первую сотню

На прошлой неделе женщины начали грунтовый сезон. Были сыграны турниры в Чарльстоне и в Боготе. На более крупных соревнованиях в США победила Белинда Бенчич, она поднялась на 13-ю позицию в мировой классификации. Финалистка Онс Жабер стала девятой, обойдя Гарбинье Мугурусу.
Победительница турнира в Колумбии, Татьяна Мария, совершила рывок на 123 позиции и теперь занимает 114-ю строчку. Финалистка Луару Пигосси также добавила 86 строчек и теперь 126-я.
В первой десятке поменялись местами Арина Соболенко и Мария Саккари.
Топ-10 рейтинга WTA
Что касается украинок, то конкурентки Элины Свитолиной потеряли очки, что позволило ей немного улучшить положение. Ангелина Калинина установила очередное личное достижение, поднявшись на 36-е место в рейтинге. В топ-100 вернулась Даяна Ястремская, потихоньку начинает подниматься и Катарина Завацкая, которая пропустила длительное время.
Украинки в рейтинге WTA
В Чемпионской гонке в топ-8 ворвалась Бенчич, а Жабер поднялась на 14-ю строчку. Остальные изменений незначительные.
Чемпионская гонка WTA
Среди украинок продолжает показывать лучшие результаты Даяна Ястремская, Ангелина Калинина уже вторая. Первые очки в одиночный рейтинг в текущем сезоне заработали сестры Киченок.
Украинки в Чемпионской гонке WTA
Источник — Sport.ua
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