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Рейтинг WTA. Новый рекорд Калининой, возвращение Ястремская в первую сотню

Белинда Бенчич снова претендует на высокие места

  • 11.04.2022 08:48
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Рейтинг WTA. Новый рекорд Калининой, возвращение Ястремская в первую сотню
© Getty Images/Global Images Ukraine. Белинда Бенчич

На прошлой неделе женщины начали грунтовый сезон. Были сыграны турниры в Чарльстоне и в Боготе. На более крупных соревнованиях в США победила Белинда Бенчич, она поднялась на 13-ю позицию в мировой классификации. Финалистка Онс Жабер стала девятой, обойдя Гарбинье Мугурусу.
 
Победительница турнира в Колумбии, Татьяна Мария, совершила рывок на 123 позиции и теперь занимает 114-ю строчку. Финалистка Луару Пигосси также добавила 86 строчек и теперь 126-я.
 
В первой десятке поменялись местами Арина Соболенко и Мария Саккари.
 
Топ-10 рейтинга WTA


 
Что касается украинок, то конкурентки Элины Свитолиной потеряли очки, что позволило ей немного улучшить положение. Ангелина Калинина установила очередное личное достижение, поднявшись на 36-е место в рейтинге. В топ-100 вернулась Даяна Ястремская, потихоньку начинает подниматься и Катарина Завацкая, которая пропустила длительное время. 
 
Украинки в рейтинге WTA



 
В Чемпионской гонке в топ-8 ворвалась Бенчич, а Жабер поднялась на 14-ю строчку. Остальные изменений незначительные. 
 
Чемпионская гонка WTA


 
Среди украинок продолжает показывать лучшие результаты Даяна Ястремская, Ангелина Калинина уже вторая. Первые очки в одиночный рейтинг в текущем сезоне заработали сестры Киченок.
 
Украинки в Чемпионской гонке WTA

Источник — Sport.ua

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