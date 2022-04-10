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Миколенко совершил 100% успешных обыгрышей и отборов в матче с МЮ

Украинский защитник «Эвертона» в поединке с манкунианцами отыграл очень полезно

  • 10.04.2022 14:24
  • 2169 просмотров
  • 3 комментария
Миколенко совершил 100% успешных обыгрышей и отборов в матче с МЮ
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 32-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (1:0) защитник «ирисок» Виталий Миколенко совершил 100% успешных обыгрышей и 100% удачных отборов. Также в его активе 6 успешных возвращений мяча и 4 успешных выноса. Об этом сообщает твиттер «Эвертона».

 

 

22-летний защитник стал одним из лучших в своей команде по версии портала WhoScored. После матча Виталий Миколенко рассказал трогательную историю о письме к украинцам, которое передал ему один из стюардов «Эвертона».

Источник — Sport.ua

(16 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    samird, 10.04.2022 15:24
    +4
    Досить пристойно Віталій виглядав. Схоже, що адаптація в АПЛ проходить успішно.
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    online
    April, 10.04.2022 15:29
    +3
    Уан-Биссака точно был не восторге от их противостояния.)
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    online
    Tasha19, 10.04.2022 15:33
    +1
    Щоб всі розуміли 100% це 3 відбори і 2 обіграші))) а так то зіграв Віталік дуже добре. Якщо за минулий матч англійські вболівальники його сильно хейтили, то після вчорашньої гри лише хвалили)
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