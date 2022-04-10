Миколенко совершил 100% успешных обыгрышей и отборов в матче с МЮ

В поединке 32-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (1:0) защитник «ирисок» Виталий Миколенко совершил 100% успешных обыгрышей и 100% удачных отборов. Также в его активе 6 успешных возвращений мяча и 4 успешных выноса. Об этом сообщает твиттер «Эвертона».
Well played, Vitalii! 👏🇺🇦#EVEMUN pic.twitter.com/FSYGT6hD3W— Everton (@Everton) April 10, 2022
22-летний защитник стал одним из лучших в своей команде по версии портала WhoScored. После матча Виталий Миколенко рассказал трогательную историю о письме к украинцам, которое передал ему один из стюардов «Эвертона».
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.