Миколенко совершил 100% успешных обыгрышей и отборов в матче с МЮ

В поединке 32-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (1:0) защитник «ирисок» Виталий Миколенко совершил 100% успешных обыгрышей и 100% удачных отборов. Также в его активе 6 успешных возвращений мяча и 4 успешных выноса. Об этом сообщает твиттер «Эвертона».

22-летний защитник стал одним из лучших в своей команде по версии портала WhoScored. После матча Виталий Миколенко рассказал трогательную историю о письме к украинцам, которое передал ему один из стюардов «Эвертона».