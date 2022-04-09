У меня не было слов. Миколенко получил трогательное письмо от стюарда

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко опубликовал письмо, которое он получил от стюарда после игры АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (1:0):
«Сегодня после игры я получил письмо от стюарда Томми, которое запало мне в душу. У меня не было слов, когда я его открыл. Я надеюсь, Томми на меня не обидится за этот пост. Хочу еще раз поблагодарить этого мужчину с большим сердцем, который пытается помочь моей родной стране, и всем людям, которые небезразличны. 💙💛Слава Украине».
В письмо стюард вложил 20 фунтов стерлингов и попросил отправить деньги в поддержку Украины.
Источник — Instagram
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