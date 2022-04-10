Миколенко признан WhoScored одним из лучших игроков матча Эвертон – МЮ

В поединке 32-го тура Английской Премьер-лиги «Эвертон» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0.
Всю встречу на поле провел украинский защитник Виталий Миколенко, который за свою игру от портала WhoScored получил высокую оценку 7,5.
Более высокие баллы получили только трое – голкипер «Эвертона» Пикфорд, Гордон, забивший единственный гол, и вингер «МЮ» Ван-Биссака.
Источник — Sport.ua
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