Миколенко признан WhoScored одним из лучших игроков матча Эвертон – МЮ

В поединке 32-го тура Английской Премьер-лиги «Эвертон» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0.

Всю встречу на поле провел украинский защитник Виталий Миколенко, который за свою игру от портала WhoScored получил высокую оценку 7,5.

Более высокие баллы получили только трое – голкипер «Эвертона» Пикфорд, Гордон, забивший единственный гол, и вингер «МЮ» Ван-Биссака.