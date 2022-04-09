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31-й тур
Вильярреал
1 : 1
Атлетик
09.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Каземиро и Лукас Васкес принесли Реалу победу над Хетафе

Мадридский клуб близок к тому, чтобы выиграть чемпионат Испании

  • 09.04.2022 23:59
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Каземиро и Лукас Васкес принесли Реалу победу над Хетафе
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 31-го тура чемпионата Испании «Реал» на своем поле победил «Хетафе» (2:0).

У мадридского «Реала» отличились Каземиро и Лукас Васкес.

«Реал» набрал 72 очка и опережает ближайшего преследователя («Севилью») на 12 баллов.

Лига 1. 31-й тур

Реал – Хетафе – 2:0

Голы: Каземиро, 38, Васкес, 68.

Реал: Куртуа, Эдер Милитао, Алаба (Начо, 86), Марселу, Каземиро (Себальос, 74), Вальверде, Камавинга, Бензема (Бэйл, 74), Васкес, Винисиус Жуниор (Асенсио, 83), Родриго.

Хетафе: Сория, Даконам, Куэнка (Кабако, 82), Оливера, Суарес, Митрович, Вильяр (Флорентину, 74), Аленья (Оскар Родригес, 46), Максимович (Окай Йокушлу, 86), Энес Юнал, Майораль (Рамирес, 46).

Предупреждения: Каземиро, 44, Вальверде, 45 – Оливера, 76, Даконам, 79.

Судья: Градо (Испания).

Вильярреал – Атлетик Б – 1:1

Голы: Педраса, 60 – Рауль Гарсия, 43.

Мальорка – Атлетико М – 1:0

Гол: Муричи, 68 (пен)

Кадис – Бетис – 1:2

Голы: Алехо, 58 – Тельо, 78, Борха Иглесиас, 85 (пен)

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

Источник — Sport.ua

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