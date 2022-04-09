Каземиро и Лукас Васкес принесли Реалу победу над Хетафе

В матче 31-го тура чемпионата Испании «Реал» на своем поле победил «Хетафе» (2:0).
У мадридского «Реала» отличились Каземиро и Лукас Васкес.
«Реал» набрал 72 очка и опережает ближайшего преследователя («Севилью») на 12 баллов.
Лига 1. 31-й тур
Реал – Хетафе – 2:0
Голы: Каземиро, 38, Васкес, 68.
Реал: Куртуа, Эдер Милитао, Алаба (Начо, 86), Марселу, Каземиро (Себальос, 74), Вальверде, Камавинга, Бензема (Бэйл, 74), Васкес, Винисиус Жуниор (Асенсио, 83), Родриго.
Хетафе: Сория, Даконам, Куэнка (Кабако, 82), Оливера, Суарес, Митрович, Вильяр (Флорентину, 74), Аленья (Оскар Родригес, 46), Максимович (Окай Йокушлу, 86), Энес Юнал, Майораль (Рамирес, 46).
Предупреждения: Каземиро, 44, Вальверде, 45 – Оливера, 76, Даконам, 79.
Судья: Градо (Испания).
Вильярреал – Атлетик Б – 1:1
Голы: Педраса, 60 – Рауль Гарсия, 43.
Мальорка – Атлетико М – 1:0
Гол: Муричи, 68 (пен)
Кадис – Бетис – 1:2
Голы: Алехо, 58 – Тельо, 78, Борха Иглесиас, 85 (пен)
Источник — Sport.ua
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