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БЕССМЕРТНЫЙ: «Игроки Альянса заключили контракты с другими клубами»

Тренер «Альянса» – о ситуации в клубе во время войны

  • 08.04.2022 19:18
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БЕССМЕРТНЫЙ: «Игроки Альянса заключили контракты с другими клубами»
© ФК Львов. Анатолий Бессмертный

Главный тренер Альянса, выступающего в Первой лиге, Анатолий Бессмертный рассказал о ситуации в команде во время войны в нашей стране.

«Ребята пока позаключали временные контракты с другими клубами. Я считаю, что футболисты все равно должны играть. Конечно, в случае чего они вернутся, но пока они заключили краткосрочные контракты, чтобы поддерживать форму.

У президента клуба пока свои дела. Надо сеять и кормить народ, так что разговоров о футболе пока нет. Можно сказать, что все в затяжном отпуске. Мы все ждем нашей победы, о своих планах сейчас никто не может сказать. Все ждут победы, чтобы все это поскорее закончилось и оккупантов выгнали с нашей земли», - сказал Бессмертный.

Источник — Футбол 1/2/3

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