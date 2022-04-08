В первом матче четвертьфинала Лиги Европы «Айнтрахт» дома сыграл вничью 1:1 с «Барселоной». Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
|78'
|Тута (Айнтрахт Ф) получает красную карточку.
|66'
|ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Барселона).
|48'
|ГОЛ ! Мяч забил Ансгар Кнауфф (Айнтрахт Ф).
Источник — Sport.ua
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