Вместо Динамо и Шахтера матчи в Европе нужно играть сборной Украины

После 24 февраля, когда рашисты напали на Украину, на первый план вышла война. И на остальные планы тоже. Поэтому футбол и прочие сферы и атрибуты довоенной жизни отошли в тень. Чемпионат страны приостановлен – точнее, он не возобновился, а почти все его участники, подпадающие под критерии общей мобилизации, должны оставаться на Родине. И в случае необходимости должны поменять футбольный мяч на боевой автомат. Однако в начале апреля стало известно, что футболисты двух ведущих клубов страны полным составом покинули Украину. «Динамо» и «Шахтер» проведут серию благотворительных поединков в Европе.

В частности, «бело-синие» под лозунгом «Матч за мир, остановим войну!» в течение двух ближайших месяцев планируют сыграть десять поединков против известных континентальных коллективов (среди них «ПСЖ», «Милан», «Барселона», «Бенфика», «Боруссия» (Д). Первая игра цикла – 12 апреля против польской «Легии». Все средства, вырученные от проведения этих поединков, пойдут напрямую на помощь Украине – ВСУ, беженцам, детям.

В свою очередь, «Шахтер» тоже получил разрешение от украинских властей покинуть страну. «Оранжево-черные» отбыли в Турцию, где будут готовиться к первому благотворительному поединку – против стамбульского «Бешикташа». Игра должна состояться 13 апреля. Среди оппонентов дончан – «Фенербахче», «ПСЖ», «Севилья», «Хайдук», «Лацио». Как и в случае с матчами «Динамо», все средства, вырученные от проведения матчей «горняков», пойдут на помощь Украине.

Информация о выезде двух лучших футбольных команд страны за рубеж вызвала неоднозначную реакцию в Украине. Нашлись те, кто поддержал такое решение, но нашлись и оппоненты. Президент «Ингульца» Александр Поворознюк не видит ничего плохого в таком решении: «А почему бы и нет? Если у них есть возможность, то пускай едут. Пусть что-то делают, пусть помогают. Я только за. Я за любую помощь, которая пойдет армии».

А вот генеральный директор «Черноморца» Анатолий Мисюра плохое увидел: «Я негативно отношусь к этой ситуации. В стране идет война, мы защищаем Украину. Весь народ объединился и работает на то, чтобы выгнать врага. Какие могут быть льготы? Что за выборочная система? Кто-то имеет право выезжать, кто-то – нет. Давайте всех тогда выпустим, кто хочет убежать или уехать».

По большому счету, и приверженцы отъезда наших грандов за границу, и их критики имеют право на свою точку зрения. И имеют в пользу своей версии вполне веские аргументы. Выше Поворознюк и Мисюра четко артикулировали свои позиции. С ними можно спорить, но не принимать их ко вниманию нельзя. Наверное, это именно тот случай, когда в окончательном вердикте изначально не может быть однозначной оценки – хорошо или плохо, черное или белое. В общем, тема весьма дискуссионная. Давайте попробуем подискутировать, разложив по полочкам плюсы и минусы.

Плюсы



ФК Динамо

Мелочей в вопросе помощи стране в это тяжкое время не бывает. И даже если всех вместе взятых вырученных средств от проведения благотворительных матчей «Динамо» и «Шахтера» хватит на покупку, скажем условно, двух-трех беспилотников, это уже хорошо. Если учесть, что эти условные дроны отправят в ад хотя бы одну колонну орков. Или если эти средства пойдут на адресную помощь нашим маленьким гражданам-переселенцам. Мне кажется, именно этот аспект вопроса (финансовый) в данном случае один из двух ключевых. Второй – возможность сборникам нашей главной команды страны, которых в «Динамо» и «Шахтере» очень много, получить неплохую игровую подготовку и возможность находиться в хорошем игровом тонусе. Да, все те матчи будут иметь товарищеский характер, но тот характер все же выше, нежели просто сидеть в Дрогобыче в гостинице. Или в подвале в Святошине. Так или иначе, кандидаты в сборную Украины получат нормальную игровую практику, которая наверняка пригодится к матчу плей-офф против сборной Шотландии.

Наверное, в этой связи уместно говорить и о еще некоторых аспектах, возможно, не таких очевидных. И в условиях войны каждый должен заниматься своим делом. К сожалению, не каждый может взять руки автомат и идти на передовую. Или хотя бы в территориальную оборону. Я не собираюсь сейчас сравнивать вклад футболистов и воинов в нашу победу над рашизмом, ведь эти вещи несоизмеримы, но если наши игроки смогут еще больше обратить в нашу «веру» болельщиков, футболистов европейских стран, то наша победа станет чуть ближе. И если после матча с условным «ПСЖ» условный Месси отправит военный русский корабль по известному адресу, это будет еще один наш очевидный успех.

Минусы

В стране, где идет война на уничтожение, где разрушаются до фундамента города, говорить о футболе действительно тяжело. В этом гендир «Черноморца» прав. Как и в том, что, если, не дай Бог, все пойдет не так, то каждый мужчина, невзирая на возраст и статус, должен взять в руки оружие и уничтожать врага. И это правило касается абсолютно всех. Понятное дело, и футболистов в том числе. И этот аргумент в нашей графе минусов – самый большой. Собственно, его ничем не перешибешь. Да и нужно ли, ведь вопрос патриотизма, гражданской позиции изначально заткнет за пояс вопрос прагматизма.



ФК Шахтер

Однако, в то же время нужно признать, что окромя этого нюанса очевидных изъянов в теме выезда двух ведущих команд за рубеж нет. Во всяком случае, лично для меня. Мисюра риторически спрашивал, что, мол, «разрешили бы более скромным клубам покидать Украину»? Он не ответил на свой вопрос. Но я думаю, что разрешили бы. Вопрос ведь еще и в том, что за рубежом команды нужно содержать. А это серьезные средства – питание, проживание, логистика, аренда полей и прочее. Далеко не каждый клуб может себе позволить такое.

Предложение

Ну и в конце – «соломоново решение» от редакции Sport.ua. Выше было сказано, что в любом из рассмотренных вариантов априори будут и положительные моменты, и отрицательные, и аплодисменты, и кривотолки. На наш субъективный взгляд, наиболее удачным, оптимальным вариантом стало бы решение выпустить за рубеж сборную Украины. Составленную из числа футболистов, выступающих в чемпионате страны. То есть, в такой команде были бы не только динамовцы и «горняки», но и днепряне, полтавчане, луганчане. Одним словом, все те, кого посчитал бы нужным вызвать Александр Петраков. Этой коллектив тоже мог бы проводить благотворительные поединки – как против сборных, так и клубов, собирая средства на помощь армии. И параллельно наигрывая состав, связи и получая игровой тонус. Перед матчами плей-офф чемпионата мира – это было бы очень кстати.

И напоминая Европе и миру – что мы есть, что мы сражаемся, и что мы живем. На наш взгляд, такое решение было бы наиболее правильным. Возможно, к нему еще не поздно вернуться?