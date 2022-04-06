Вильярреал снова обыграл фаворита. В Испании проиграла Бавария

Состоялся первый четвертьфинальный поединок Лиги чемпионов между «Вильярреалом» и «Баварией».
Несмотря на статус фаворита, мюнхенская команда не сумела забить сопернику и проиграла 0:1.
Лига чемпионов. Четвертьфинал
Вильярреал - Бавария 1:0
Гол: Данхума, 8
Вильярреал: Рулли, Фойт (Орье, 81), Альбиоль, Торрес, Эступиан, Капуэ, Парехо, Кокелен (Педраса, 59), Ло Чельсо, Морено, Данхума (Чуквузе, 81)
Бавария: Нойер, Павар (Зюле, 71), Упамекано, Эрнандес, Дэвис, Киммих, Мусиала, Коман, Мюллер (Горецка, 62, Рока, 90), Гнабри (Сане, 62), Левандовски
Источник — Sport.ua
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