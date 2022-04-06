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Вильярреал
1 : 0
Бавария
06.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Вильярреал снова обыграл фаворита. В Испании проиграла Бавария

Первый четвертьфинал ЛЧ остался за испанской командой

  • 06.04.2022 23:53
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Вильярреал снова обыграл фаворита. В Испании проиграла Бавария
© Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся первый четвертьфинальный поединок Лиги чемпионов между «Вильярреалом» и «Баварией».

Несмотря на статус фаворита, мюнхенская команда не сумела забить сопернику и проиграла 0:1.

Лига чемпионов. Четвертьфинал

Вильярреал - Бавария 1:0
Гол: Данхума, 8

Вильярреал: Рулли, Фойт (Орье, 81), Альбиоль, Торрес, Эступиан, Капуэ, Парехо, Кокелен (Педраса, 59), Ло Чельсо, Морено, Данхума (Чуквузе, 81)

Бавария: Нойер, Павар (Зюле, 71), Упамекано, Эрнандес, Дэвис, Киммих, Мусиала, Коман, Мюллер (Горецка, 62, Рока, 90), Гнабри (Сане, 62), Левандовски

Источник — Sport.ua

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