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Вильярреал
0 : 0
Бавария
06.04.2022 22:00   ТВ-трансляция: 

Вильярреал – Бавария. Стали известны стартовые составы

Тренеры команд сделали свой выбор

  • 06.04.2022 21:05
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Вильярреал – Бавария. Стали известны стартовые составы
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 6 апреля «Вильярреал» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов дома примет «Баварию». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Вильярреал»: Рульи – Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян – Коклен, Капуэ, Парехо – Морено, Данжума, Ло Чельсо

«Бавария»: Нойер – Дэвис, Люка Эрнандес, Упамекано, Павар – Мусьяла, Киммих, Гнабри, Мюллер, Коман - Левандовски

Источник — УЕФА

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