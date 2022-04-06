Вильярреал – Бавария. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 6 апреля «Вильярреал» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов дома примет «Баварию». Начало матча – в 22:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Вильярреал»: Рульи – Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян – Коклен, Капуэ, Парехо – Морено, Данжума, Ло Чельсо
«Бавария»: Нойер – Дэвис, Люка Эрнандес, Упамекано, Павар – Мусьяла, Киммих, Гнабри, Мюллер, Коман - Левандовски
Источник — УЕФА
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