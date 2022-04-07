6 апреля состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «Вильярреал» и «Бавария».
Вильярреал – Бавария – 1:0. Сенсация в Испании. Видео гола и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Арно Груневелд, 8 мин.
События матча
|8'
|ГОЛ ! Мяч забил Арнаут Груневельд (Вильярреал).
Источник — Sport.ua
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