Реал отправится на матч с Челси без Анчелотти

Завтра, 6 апреля «Реал» в Лондоне проведет матч четвертьфинала Лиги чемпионов против «Челси». Мадридскому клубу в этом матче снова придется обходиться без главного тренера.
Карло Анчелотти до сих пор не вылечился от коронавируса и не полетит с командой на Туманный Альбион.
Ранее Анчелотти из-за коронавируса уже пропустил матч Ла Лиги против «Сельты». Тогда действиями команды вместо него руководил его сын Давиде.
Источник — Marca
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.