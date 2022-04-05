Реал отправится на матч с Челси без Анчелотти

Завтра, 6 апреля «Реал» в Лондоне проведет матч четвертьфинала Лиги чемпионов против «Челси». Мадридскому клубу в этом матче снова придется обходиться без главного тренера.

Карло Анчелотти до сих пор не вылечился от коронавируса и не полетит с командой на Туманный Альбион.

Ранее Анчелотти из-за коронавируса уже пропустил матч Ла Лиги против «Сельты». Тогда действиями команды вместо него руководил его сын Давиде.