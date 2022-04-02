Сын Анчелотти будет руководить Реалом в матче против Сельты

Сегодня, 2 апреля «Реал» в 30-м туре Ла Лига на выезде сыграет с «Сельтой». Главный тренер «Сливочных» Карло Анчелотти этот матч пропустит из-за коронавируса.

В матче с «Сельтой» командой будет руководить сын и ассистент Анчелотти Давиде. Стартовый состав команды выберет его отец, а дальнейшее руководство командой и общение с прессой возьмет на себя Давиде.

Анчелотти-младший уже подменял своего отца в сезоне 2019/2020, когда они работали в «Наполи». Тогда неаполитанцы в Серии А проиграли «Роме» 1:2.