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Сын Анчелотти будет руководить Реалом в матче против Сельты

У главного тренера «Реала» коронавирус

  • 02.04.2022 13:56
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Сын Анчелотти будет руководить Реалом в матче против Сельты
© Getty Images/Global Images Ukraine. Карло и Давиде Анчелотти

Сегодня, 2 апреля «Реал» в 30-м туре Ла Лига на выезде сыграет с «Сельтой». Главный тренер «Сливочных» Карло Анчелотти этот матч пропустит из-за коронавируса.

В матче с «Сельтой» командой будет руководить сын и ассистент Анчелотти Давиде. Стартовый состав команды выберет его отец, а дальнейшее руководство командой и общение с прессой возьмет на себя Давиде.

Анчелотти-младший уже подменял своего отца в сезоне 2019/2020, когда они работали в «Наполи». Тогда неаполитанцы в Серии А проиграли «Роме» 1:2.

Источник — Marca

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