Наставник Реала сдал положительный тест на ковид

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти получил положительный результат теста на COVID-19.



Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.



Отметим, что в ближайшее время «Реал» сыграет против «Сельты» в чемпионате (2 апреля) и против «Челси» в 1/4 финала Лиги чемпионов (6 апреля).