Наставник Реала сдал положительный тест на ковид

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти получил положительный результат теста на COVID-19.
Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.
Отметим, что в ближайшее время «Реал» сыграет против «Сельты» в чемпионате (2 апреля) и против «Челси» в 1/4 финала Лиги чемпионов (6 апреля).
Источник — ФК Реал Мадрид
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