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Виктор КОВАЛЕНКО: «Русские убили друга и его брата. Даже не отдали тела»

Украинский футболист – о зверствах оккупантов

  • 05.04.2022 11:42
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Виктор КОВАЛЕНКО: «Русские убили друга и его брата. Даже не отдали тела»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

Полузащитник «Специи» и сборной Украины Виктор Коваленко рассказал, как российская военная агрессия затронула его близких.

«У меня осталось фото друга. Он пять дней прятался в убежище, а потом попытался сбежать. Он сел в машину с братом и девушкой. На первом же блокпосту российские военные остановили машину и убили двух мужчин. Не вернули даже тела для захоронения. Девушку продержали три часа, потом отпустили. Она убегала с криками о помощи», - сказал Коваленко.

Источник — Calcionews24

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