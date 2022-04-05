Виктор КОВАЛЕНКО: «Русские убили друга и его брата. Даже не отдали тела»

Полузащитник «Специи» и сборной Украины Виктор Коваленко рассказал, как российская военная агрессия затронула его близких.

«У меня осталось фото друга. Он пять дней прятался в убежище, а потом попытался сбежать. Он сел в машину с братом и девушкой. На первом же блокпосту российские военные остановили машину и убили двух мужчин. Не вернули даже тела для захоронения. Девушку продержали три часа, потом отпустили. Она убегала с криками о помощи», - сказал Коваленко.