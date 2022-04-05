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Забарный вошел в топ-10 лучших молодых защитников Европы

Игрок «Динамо» занял шестое место

  • 05.04.2022 03:15
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Забарный вошел в топ-10 лучших молодых защитников Европы
© ФК Динамо Киев. Илья Забарный

Защитник киевского «Динамо» Илья Забарный попал в список лучших молодых футболистов Европы сезона 2021/22 по версии CIES. Украинец занял 6-е место среди лучших центрбеков. Первое место отдали хорвату Йошко Гвардиолу. 

А также, футболист сборной Украины оказался на 21-м месте рейтинга всех игроков, обогнав звезду дортмундской «Боруссии» Джуда Биллингема и игрока «Баварии» Джамала Мусиалу. Возглавил топ Букайо Сака из «Арсенала». 

Центр спортивных исследований брал в учет игроков из топ-32 лиг Европы, которые родились 24 марта 2001 года и позже, а также провели в текущем сезоне от тысячи минут в чемпионате. 

Источник — CIES

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