Забарный вошел в топ-10 лучших молодых защитников Европы

Защитник киевского «Динамо» Илья Забарный попал в список лучших молодых футболистов Европы сезона 2021/22 по версии CIES. Украинец занял 6-е место среди лучших центрбеков. Первое место отдали хорвату Йошко Гвардиолу.

А также, футболист сборной Украины оказался на 21-м месте рейтинга всех игроков, обогнав звезду дортмундской «Боруссии» Джуда Биллингема и игрока «Баварии» Джамала Мусиалу. Возглавил топ Букайо Сака из «Арсенала».

Центр спортивных исследований брал в учет игроков из топ-32 лиг Европы, которые родились 24 марта 2001 года и позже, а также провели в текущем сезоне от тысячи минут в чемпионате.