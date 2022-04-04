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Динамо сообщило, где и когда состоится первый благотворительный матч

Сыграют в Польше

  • 04.04.2022 19:52
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Динамо сообщило, где и когда состоится первый благотворительный матч
© fcdynamo.kiev.ua

Матчем с польской «Легией» киевское «Динамо» откроет серию благотворительных игр под лозунгом «Match for Peace! Stop the War!» («Матч за Мир! Остановим Войну!»).

Цель проведения данных матчей – информирование международного сообщества об ужасной войне в Украине и сбор средств для поддержки украинцев, пострадавших от войны с российским агрессором.

Поединок «Легия» – «Динамо» пройдет во вторник, 12 апреля, в Варшаве на Stadion Legii, начало – в 21:30.

Источник — ФК Динамо Киев

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