Динамо сообщило, где и когда состоится первый благотворительный матч

Матчем с польской «Легией» киевское «Динамо» откроет серию благотворительных игр под лозунгом «Match for Peace! Stop the War!» («Матч за Мир! Остановим Войну!»).
Цель проведения данных матчей – информирование международного сообщества об ужасной войне в Украине и сбор средств для поддержки украинцев, пострадавших от войны с российским агрессором.
Поединок «Легия» – «Динамо» пройдет во вторник, 12 апреля, в Варшаве на Stadion Legii, начало – в 21:30.
Источник — ФК Динамо Киев
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