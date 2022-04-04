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Валерий ФЕДОРЧУК: «У русских нет ничего, они рабы»

Полузащитник «Руха» – об оккупантах

  • 04.04.2022 13:22
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Валерий ФЕДОРЧУК: «У русских нет ничего, они рабы»
© ФК Рух. Валерий Федорчук

Полузащитник «Руха» Валерий Федорчук рассказал, что он думает о россиянах.
 
«россия – наш ближайший сосед. Все говорили, что мы братья, но оказалось, что не родные. Никогда ими не будем и не были. Это был наигранный сценарий. К сожалению, такой жертвой мы покажем миру правду о москалях. Они оказались трусливой нацией. Я переписывался с одним российским футболистом, спрашивал у него, понимают ли они, что здесь происходит и хотят ли они это изменить. Он сказал, что большинство людей зазомбировано телевидением, а другие – трусы. Они боятся что-нибудь сказать.
 
Те россияне, которые здесь воюют, говорят, что у них страна настолько бедна, и они в шоке от того, что они видят у нас даже в селах. Нация, у которой нечего терять, безнадежна. У них нет ничего, они рабы. У них нет своего мнения, как у нас. Мы стали цивилизованными, свободными, мы не боимся выражать свое мнение. А у них это все пресекается, потому они все рабы.
 
Хочу сказать нашим защитникам, чтобы они не теряли надежду. Мы в них верим, поддерживаем и делаем все от себя зависящее, чтобы им было легче. Мы видим, как они ведут борьбу и побеждают пришедших на нашу землю обидчиков. Мы точно победим!», – сказал Федорчук.

Источник — ФК Рух Львов

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