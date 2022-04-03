Приходько дошел до финала парного разряда на челленджере в Колумбии

Украинец Олег Приходько сражался за парный титул в рамках грунтового челленджера в Колумбии.
В финальной встрече украинец в дуэте с Григорием Ломакиным из Казахстана проиграл четвертым сеяным Луису Давиду Мартинесу из Венесуэлы и колумбийцу Кристиану Родригесу.
Перейра. Финал
Олег Приходько / Григорий Ломакин – Луис Давид Мартинес / Кристиан Родригес – 6:7(2), 6:7(3)
Отметим, что для Приходько это был первый финал на таком уровне.
Источник — Sport.ua
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