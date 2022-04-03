В поединке 31-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Лестером» со счетом 1:1.
В середине второго тайма Ихеаначо открыл счет в матче, но уже через несколько минут Фред сравнял результат.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
События матча
|66'
|ГОЛ ! Мяч забил Фред (Ман Юнайтед).
|63'
|ГОЛ ! Мяч забил Келечи Ихеаначо (Лестер).
Источник — Sport.ua
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