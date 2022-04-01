ВИДЕО. Рангник про новый контракт Фернандеша и освистанного Магуайра

2 апреля в матче 31-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» на домашнем «Олд Траффорд» примет «Лестер». Стартовый свисток арбитра Андре Марринера прозвучит в 19.30 по киевскому времени.
Вашему вниманию запись пресс-конференции Ральфа Рангника перед матчем «Манчестер Юнайтед» – «Лестер».
Источник — Sport.ua
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