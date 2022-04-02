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Луис ЭНРИКЕ: «Мы очень хорошо знаем Германию»

Наставник сборной Испании – о жеребьевке чемпионата мира

  • 02.04.2022 10:19
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Луис ЭНРИКЕ: «Мы очень хорошо знаем Германию»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал жеребьевку ЧМ-2022:

«Как я себя чувствую? Совершенно спокойно. Это будет отличный матч против Германии, но каждая игра в группе будет тяжелой. Пора их проанализировать, мы очень хорошо знаем Германию, и они хорошо знают нас.

У нас должна быть уверенность, что мы опережаем их по результатам последних лет. Мы будем делать то же, что и всегда, мы пойдем в атаку и попытаемся усложнить игру против Испании. Первая игра всегда очень важна из-за уверенности, которую она дает, но тоже очень трудно выиграть».

Кроме Германии, соперниками Испании по группе будут Япония и Коста-Рика/Новая Зеландия.

Источник — Football Espana

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