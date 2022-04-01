Интер Майами попытается подписать Месси летом

«Интер Майами» мечтает подписать Лионеля Месси. Клуб Дэвида Бекхэма попытается подписать форварда ПСЖ уже ближайшим летом, хотя в руководстве и понимают, что убедить Месси перейти в МЛС будет непросто.

Ранее уже сообщалось о том, что в ПСЖ не исключают уход Месси и Неймара после раннего вылета команды из Лиги чемпионов.

Парижский клуб не хочет терять Месси. Но в случае, если 34-летнего аргентинца удержать не удастся, ПСЖ бросит все силы на подписание Мохамеда Салаха, чьи переговоры по новому контракту с «Ливерпулем» пока что не увенчались успехом.