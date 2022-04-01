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ПСЖ не исключает уход Месси и Неймара после провала в Лиге чемпионов

Тренер точно уйдет

  • 01.04.2022 14:17
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ПСЖ не исключает уход Месси и Неймара после провала в Лиге чемпионов
© Getty Images/Global Images Ukraine

По информации французских СМИ, ПСЖ летом может организовать большую чистку, так как в клубе разочарованы вылетом в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Более того, не исключен уход Лионеля Месси или Неймара. У обоих игроков, кроме вариантов в Европе, есть очень выгодные предложения из МЛС.

Во Франции уверены, что по итогам сезона клуб уволит тренера Маурисио Почеттино, а также спортивного директора Леонардо.

Источник — L'Equipe

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