ПСЖ не исключает уход Месси и Неймара после провала в Лиге чемпионов

По информации французских СМИ, ПСЖ летом может организовать большую чистку, так как в клубе разочарованы вылетом в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Более того, не исключен уход Лионеля Месси или Неймара. У обоих игроков, кроме вариантов в Европе, есть очень выгодные предложения из МЛС.

Во Франции уверены, что по итогам сезона клуб уволит тренера Маурисио Почеттино, а также спортивного директора Леонардо.