Клуб Бекхэма разработал план подписания Месси

Владелец клуба «Интер Майами» Дэвид Бекхэм хочет подписать Лионеля Месси. Он хочет воспользоваться тем, что аргентинец проводит слабый сезон в составе ПСЖ.
Бекхэм понимает, что переманить Месси будет непросто. Но в «Интер Майами» нацелились подписать сначала Луиса Суареса, чей контракт с «Атлетико» Мадрид истекает в конце сезона.
Бекхэм надеется, что появление в клубе Суареса поможет убедить перейти в «Интер Майами» не только Месси, но и Серхио Бускетса.
Ранее сообщалось о том, что Месси может завершить карьеру после ЧМ-2022.
Источник — Marca
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