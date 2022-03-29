Клуб Бекхэма разработал план подписания Месси

Владелец клуба «Интер Майами» Дэвид Бекхэм хочет подписать Лионеля Месси. Он хочет воспользоваться тем, что аргентинец проводит слабый сезон в составе ПСЖ.

Бекхэм понимает, что переманить Месси будет непросто. Но в «Интер Майами» нацелились подписать сначала Луиса Суареса, чей контракт с «Атлетико» Мадрид истекает в конце сезона.

Бекхэм надеется, что появление в клубе Суареса поможет убедить перейти в «Интер Майами» не только Месси, но и Серхио Бускетса.

Ранее сообщалось о том, что Месси может завершить карьеру после ЧМ-2022.