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Клуб Бекхэма разработал план подписания Месси

У «Интер Майами» амбициозные планы

  • 29.03.2022 16:50
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Клуб Бекхэма разработал план подписания Месси
© Getty Images/Global Images Ukraine

Владелец клуба «Интер Майами» Дэвид Бекхэм хочет подписать Лионеля Месси. Он хочет воспользоваться тем, что аргентинец проводит слабый сезон в составе ПСЖ.

Бекхэм понимает, что переманить Месси будет непросто. Но в «Интер Майами» нацелились подписать сначала Луиса Суареса, чей контракт с «Атлетико» Мадрид истекает в конце сезона.

Бекхэм надеется, что появление в клубе Суареса поможет убедить перейти в «Интер Майами» не только Месси, но и Серхио Бускетса.

Ранее сообщалось о том, что Месси может завершить карьеру после ЧМ-2022.

Источник — Marca

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