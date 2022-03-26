Месси намекнул на завершение карьеры после ЧМ-2022

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу 3:0 над Венесуэлой в отборе на ЧМ-2022 и намекнул на завершение карьеры:

«Я думаю о том, что ждет нас сейчас, а это матч с Эквадором. После чемпионата мира мне придется многое переосмыслить. Все зависит от того, хорошо или плохо он пройдет. Давайте надеяться, что все сложится наилучшим образом.

Я очень долго был счастлив здесь, еще до победы в Кубке Америки. Люди демонстрируют мне свою любовь, и я благодарен им. Здесь все складывается само собой, мне легче на поле и вне его».