УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
Аргентина
3 : 0
Венесуэла
26.03.2022, FT

Голы Месси и Ди Марии помогли Аргентине разгромить Венесуэлу в отборе ЧМ

Аргентинцы уже давно гарантировали себе поездку в Катар

  • 26.03.2022 07:45
  • 76 просмотров
  • 0 комментариев

В матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 Сборная Аргентины обыграла команду Венесуэлы (3:0).

У хозяев поля голами отметились Николас Гонсалес, Анхель Ди Мария и Лионель Месси.

Аргентинцы уже давно гарантировали себе участие в финальной стадии ЧМ-2022. У команды Месси 38 очков и вторая позиция, впереди на 4 очка бразильцы.

Квалификация ЧМ-2022. Южная Америка

Аргентина – Венесуэла – 3:0

Голы: Гонсалес, 35, Ди Мария, 79, Месси, 82.

Аргентина: Армани, Тальяфико, Пеццела, Молина, Отаменди, Паредес (Родригес, 88), де Пауль, Макаллистер (Ди Мария, 70), Месси, Гонсалес, Хоакин Корреа (Анхель Корреа, 64).

Венесуэла: Фариньес, Феррареси, Макун, Чансельор, Росалес, Наварро (Мурильо, 46), Эррера (Мачис, 77), Кассерес (Гонсалес, 62), Хосе-Луис Мартинес, Хосеф Мартинес (Аристегьета, 62), Рондон (Саварино, 84).

Предупреждения: Наварро, 12. Чансельор, 67. Эррера, 69. Росалес, 71.

Судья: Ортега (Перу).

События матча
82' ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Аргентина).
79' ГОЛ ! Мяч забил Анхель Ди Мария (Аргентина).
35' ГОЛ ! Мяч забил Хоакин Корреа (Аргентина).

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности