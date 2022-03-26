Голы Месси и Ди Марии помогли Аргентине разгромить Венесуэлу в отборе ЧМ

В матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 Сборная Аргентины обыграла команду Венесуэлы (3:0).
У хозяев поля голами отметились Николас Гонсалес, Анхель Ди Мария и Лионель Месси.
Аргентинцы уже давно гарантировали себе участие в финальной стадии ЧМ-2022. У команды Месси 38 очков и вторая позиция, впереди на 4 очка бразильцы.
Квалификация ЧМ-2022. Южная Америка
Аргентина – Венесуэла – 3:0
Голы: Гонсалес, 35, Ди Мария, 79, Месси, 82.
Аргентина: Армани, Тальяфико, Пеццела, Молина, Отаменди, Паредес (Родригес, 88), де Пауль, Макаллистер (Ди Мария, 70), Месси, Гонсалес, Хоакин Корреа (Анхель Корреа, 64).
Венесуэла: Фариньес, Феррареси, Макун, Чансельор, Росалес, Наварро (Мурильо, 46), Эррера (Мачис, 77), Кассерес (Гонсалес, 62), Хосе-Луис Мартинес, Хосеф Мартинес (Аристегьета, 62), Рондон (Саварино, 84).
Предупреждения: Наварро, 12. Чансельор, 67. Эррера, 69. Росалес, 71.
Судья: Ортега (Перу).
|82'
|ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Аргентина).
|79'
|ГОЛ ! Мяч забил Анхель Ди Мария (Аргентина).
|35'
|ГОЛ ! Мяч забил Хоакин Корреа (Аргентина).
Источник — Sport.ua
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