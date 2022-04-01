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Виктор КОВАЛЕНКО: «Украина все равно выиграет – это 100%»

Украинский футболист – о военной агрессии россии

  • 01.04.2022 11:46
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Виктор КОВАЛЕНКО: «Украина все равно выиграет – это 100%»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

Украинский полузащитник «Специи» Виктор Коваленко рассказал западным СМИ о российском вторжении в Украину и об аукционе, на котором выставлена его футболка.
 
«Было тяжело тем, что ты не можешь туда приехать, обнять своих родных. Но потом я понял, что от меня может быть намного больше пользы здесь, чем в Украине. Тяжело, больно, потому что никто не ожидал, что такое случится в XXI веке. Но что есть, то есть. Украина все равно выиграет – это 100%.
 
Почему аукцион? Я думаю, что любой человек, который хочет какие-то деньги дать фонду, то получить взамен какую-то футболку ему будет приятно.
 
Я бы очень хотел, чтобы мои родители уехали, но они должны сами решить, что они готовы уехать. Мой отец сказал, что он никуда не поедет. Я сказал маме, но она сказала, что не поедет без мужа и сына.
 
В первые 20 дней я спал плохо. Засыпал в 3-4 часа. Потом с доктором поговорили, он мне дал таблетки для сна. С ними нормально засыпаю. Но всегда в телефоне, смотрю, спокойно или нет. Поэтому тяжеловато», – сказал Коваленко.

Источник — Reuters

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