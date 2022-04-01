Виктор КОВАЛЕНКО: «Украина все равно выиграет – это 100%»

Украинский полузащитник «Специи» Виктор Коваленко рассказал западным СМИ о российском вторжении в Украину и об аукционе, на котором выставлена его футболка.



«Было тяжело тем, что ты не можешь туда приехать, обнять своих родных. Но потом я понял, что от меня может быть намного больше пользы здесь, чем в Украине. Тяжело, больно, потому что никто не ожидал, что такое случится в XXI веке. Но что есть, то есть. Украина все равно выиграет – это 100%.



Почему аукцион? Я думаю, что любой человек, который хочет какие-то деньги дать фонду, то получить взамен какую-то футболку ему будет приятно.



Я бы очень хотел, чтобы мои родители уехали, но они должны сами решить, что они готовы уехать. Мой отец сказал, что он никуда не поедет. Я сказал маме, но она сказала, что не поедет без мужа и сына.



В первые 20 дней я спал плохо. Засыпал в 3-4 часа. Потом с доктором поговорили, он мне дал таблетки для сна. С ними нормально засыпаю. Но всегда в телефоне, смотрю, спокойно или нет. Поэтому тяжеловато», – сказал Коваленко.