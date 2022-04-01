Жеребьевка ЧМ-2022. Соперники Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Жеребьевка финального раунда чемпионата мира 2022 состоится 1 апреля в 19:00 в выставочном конференц-центре в городе Доха, Катар.

На данный момент 29 сборных команд (из 32 мест) вышли в финальный раунд, в том числе 22 страны, которые участвовали в предыдущем турнире в 2018 году. Два победителя плей-офф между конфедерациями, а также победитель Пути А плей-офф УЕФА (среди которого и Украина), не будут известны на момент жеребьевки. Эти матчи пройдут в июне 2022 года.

Украине, чтобы попасть в Катар, надо будет обыграть на выезде Шотландию и Уэльс.

Для жеребьевки 32 команды будут распределены по 4 корзинам на основе рейтинга ФИФА от 31 марта 2022 года. В первой корзине будут хозяева – Катар (автоматически позиция А1) и 7 лучших команд мира. Во второй корзине – следующие 8 команд по рейтингу, затем 8 сборных попадают в корзину 3. В корзину 4 войдут 5 команд с самым низким рейтингом, а также три победителя плей-офф (потенциально включая Украину).

Команды из одной конфедерации не могут попасть в одну группу, за исключением команд УЕФА, которых в каждой группе будет не менее одной и не более двух команд. Этот принцип также будет применяться к пока неизвестным победителям плей-офф. Жеребьевка начнется с корзины 1 и закончится корзиной 4, при этом каждая выбранная команда будет распределена в первую доступную группу в алфавитном порядке.

Календарь. Матч-открытия, в котором примет участие Катар, состоится 21 ноября 2022 года в 13:00 по местному времени (UTC+3, как в Украине сейчас) на стадионе «Аль-Байт» в городе Аль-Хор. Во время группового этапа каждый день будут проводиться 4 матча, время начала которых будет 13:00, 16:00, 19:00 и 22:00 для первых двух раундов и 18:00 и 22:00 для одновременного начала последнего раунда и матчей плей-офф. Игра за третье место состоится 17 декабря на Khalifa International Stadium в городе Доха, а финал пройдет 18 декабря 2022 года на арене Lusail Iconic в городе Лусаил (обе игры – в 18:00).

Телетрансляция – каналы ESPN, Fox Sports.

Корзины посева для жеребьевки ЧМ-2022