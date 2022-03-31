Жеребьевка ЧМ-2022. Состав корзин: Украина будет сеяной из 4-й корзины

Жеребьевка финального раунда чемпионата мира 2022 состоится 1 апреля в 19:00 в выставочном конференц-центре в городе Доха, Катар. Стал известен состав корзин посева для жеребьевки.

На данный момент 29 сборных команд (из 32 мест) вышли в финальный раунд, в том числе 22 страны, которые участвовали в предыдущем турнире в 2018 году. Два победителя плей-офф между конфедерациями, а также победитель Пути А плей-офф УЕФА (среди которого и Украина), не будут известны на момент жеребьевки. Эти матчи пройдут в июне 2022 года.

Украине, чтобы попасть в Катар, надо будет обыграть на выезде Шотландию и Уэльс.

Катар – единственная команда, у которой дебют на ЧМ. Турнир 2022 года стал первым чемпионатом мира, в котором ни одна из команд, собственно заработавших место в квалификации, не дебютирует. Нидерланды, Эквадор, Гана, Камерун и США снова сыграют на ЧМ после пропуска одного турнира 2018 года, а Канада вернулась на мундиаль спустя 36 лет (первое и последнее выступление было в 1986 году). Все остальные команды, отобравшиеся в финальный раунд, играли на ЧМ-2018.

Четырехкратный чемпион мира и победитель Евро-2020 – сборная Италии – впервые в своей истории не смогла пройти квалификацию на второй подряд ЧМ, проиграв в полуфинале плей-офф отбора Северной Македонии. Итальянцы стали единственными бывшими чемпионами мира, которые не прошли квалификацию. Все остальные чемпионы мира ждут жеребьевки (Бразилия, Аргентина, Уругвай, Германия, Франция, Испания, Англия). Предыдущий хозяин ЧМ, команда россии, была дисквалифицирована из-за военного вторжения рф в Украину.

Для жеребьевки 32 команды будут распределены по 4 корзинам на основе рейтинга ФИФА от 31 марта 2022 года. В первой корзине будут хозяева – Катар (автоматически позиция А1) и 7 лучших команд мира. Во второй корзине – следующие 8 команд по рейтингу, затем 8 сборных попадают в корзину 3. В корзину 4 войдут 5 команд с самым низким рейтингом, а также три победителя плей-офф (потенциально включая Украину).

Команды из одной конфедерации не могут попасть в одну группу, за исключением команд УЕФА, которых в каждой группе будет не менее одной и не более двух команд. Этот принцип также будет применяться к пока неизвестным победителям плей-офф. Жеребьевка начнется с корзины 1 и закончится корзиной 4, при этом каждая выбранная команда будет распределена в первую доступную группу в алфавитном порядке.

Календарь. Матч-открытия, в котором примет участие Катар, состоится 21 ноября 2022 года в 13:00 по местному времени (UTC+3, как в Украине сейчас) на стадионе «Аль-Байт» в городе Аль-Хор. Во время группового этапа каждый день будут проводиться 4 матча, время начала которых будет 13:00, 16:00, 19:00 и 22:00 для первых двух раундов и 18:00 и 22:00 для одновременного начала последнего раунда и матчей плей-офф. Игра за третье место состоится 17 декабря на Khalifa International Stadium в городе Доха, а финал пройдет 18 декабря 2022 года на арене Lusail Iconic в городе Лусаил (обе игры – в 18:00).

Корзины посева для жеребьевки ЧМ-2022

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine