Зинченко поблагодарил Левандовски за поддержку Украины

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко в Инстаграме поблагодарил Роберта Левандовски за поддержку Украины и поздравил сборную Польши с выходом на ЧМ-2022:
«Роберт! Прежде всего, я хотел бы сказать огромное спасибо тебе от всех нас в Украине за всю поддержку и помощь, которую вы и все наши братья из Польши оказываете нам!
И, конечно, поздравляю с квалификацией на чемпионат мира!», - написал Зинченко.
Источник — Instagram
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