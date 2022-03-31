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Зинченко поблагодарил Левандовски за поддержку Украины

Также украинец поздравил Польшу с выходом на ЧМ-2022

  • 31.03.2022 17:06
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Зинченко поблагодарил Левандовски за поддержку Украины
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко в Инстаграме поблагодарил Роберта Левандовски за поддержку Украины и поздравил сборную Польши с выходом на ЧМ-2022:

«Роберт! Прежде всего, я хотел бы сказать огромное спасибо тебе от всех нас в Украине за всю поддержку и помощь, которую вы и все наши братья из Польши оказываете нам!

И, конечно, поздравляю с квалификацией на чемпионат мира!», - написал Зинченко.

Источник — Instagram

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