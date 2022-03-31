Зинченко поблагодарил Левандовски за поддержку Украины

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко в Инстаграме поблагодарил Роберта Левандовски за поддержку Украины и поздравил сборную Польши с выходом на ЧМ-2022:

«Роберт! Прежде всего, я хотел бы сказать огромное спасибо тебе от всех нас в Украине за всю поддержку и помощь, которую вы и все наши братья из Польши оказываете нам!

И, конечно, поздравляю с квалификацией на чемпионат мира!», - написал Зинченко.