Польша блестяще воспользовалась баном россии и пробилась на ЧМ-2022

Состоялся финальный стыковой матч квалификации ЧМ-2022 по пути B.
Сборная Польши, которая не играла полуфинал из-за дисквалификации россии, в домашней встрече переиграла команду Швеции.
Оба гола поляки провели во втором тайме.
Отметим, что шведы на в 1/2 финала одолели команду Чехии. Команду рф дисквалифицировали из-за вторжения российских войск в Украину.
Квалификация ЧМ-2022. Стыковые матчи
Польша – Швеция – 2:0
Голы: 1:0 – 49, пенальти Левандовски, 2:0 – 72 Зелиньски.
Источник — Sport.ua
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Слава Україні!
И это при том, что на трибунах вообще никаких флагов не видел. Одни "розы"...
Ну это прям русофобия какая-то))
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