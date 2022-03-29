Польша блестяще воспользовалась баном россии и пробилась на ЧМ-2022

Состоялся финальный стыковой матч квалификации ЧМ-2022 по пути B.



Сборная Польши, которая не играла полуфинал из-за дисквалификации россии, в домашней встрече переиграла команду Швеции.



Оба гола поляки провели во втором тайме.

Отметим, что шведы на в 1/2 финала одолели команду Чехии. Команду рф дисквалифицировали из-за вторжения российских войск в Украину.



Квалификация ЧМ-2022. Стыковые матчи

Польша – Швеция – 2:0

Голы: 1:0 – 49, пенальти Левандовски, 2:0 – 72 Зелиньски.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine