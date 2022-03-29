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Польша
2 : 0
Швеция
29.03.2022, FT

Польша блестяще воспользовалась баном россии и пробилась на ЧМ-2022

За бортом осталась команда Швеции

  • 29.03.2022 23:42
  • 1533 просмотра
  • 9 комментариев
Польша блестяще воспользовалась баном россии и пробилась на ЧМ-2022
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Состоялся финальный стыковой матч квалификации ЧМ-2022 по пути B.
 
Сборная Польши, которая не играла полуфинал из-за дисквалификации россии, в домашней встрече переиграла команду Швеции.
 
Оба гола поляки провели во втором тайме.

Отметим, что шведы на в 1/2 финала одолели команду Чехии. Команду рф дисквалифицировали из-за вторжения российских войск в Украину.
 
Квалификация ЧМ-2022. Стыковые матчи

Польша – Швеция – 2:0
Голы: 1:0 – 49, пенальти Левандовски, 2:0 – 72 Зелиньски.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

Источник — Sport.ua

(18 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Макс Максов, 29.03.2022 23:46
    +6
    Не дарма Роберт одягннув капітанську пов'язку в наших кольорах, а Форсберг ні! Тому що за нами перемога! Братів поляків з перемогою і виходом на ЧС!!!
    Ссылка
    online
    ALKOSruLKA, 29.03.2022 23:45
    +5
    Вітаю, сусіди ! Окремо дякую за кричалку кацам лаптеногим!
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    online
    ramzes77777, 29.03.2022 23:52
    +2
    І другий м'яч забив майже Зеленський,як це приємно...
    Слава Україні!
    Ссылка
    April, 29.03.2022 23:50
    +2
    Со времён Бонека и Лято как то за Польшу не переживал. Но сегодня Левандовски забил пенальти с жёлто-синей повязкой капитана. А решающий гол забил Зелински.)
    И это при том, что на трибунах вообще никаких флагов не видел. Одни "розы"...
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    online
    VitosKH, 29.03.2022 23:50
    +2
    Макс Максов, 29.03.2022 23:46
    Не дарма Роберт одягннув капітанську пов'язку в наших кольорах, а Форсберг ні! Тому що за нами перемога! Братів поляків з перемогою і виходом на ЧС!!!
    Ссылка
    online
    Dell Dnieper, 29.03.2022 23:59
    +1
    Сьогоднішня зб. Польщі у раші б виграла, так що нічим вони не скористалися...
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    online
    Ivan Vismutenko, 30.03.2022 00:06
    0
    Dell Dnieper, 29.03.2022 23:59
    Сьогоднішня зб. Польщі у раші б виграла, так що нічим вони не скористалися...
    Так они с рашей играли бы не сегодня, а на прошлой неделе. И не в Польше, а в Питере. Так что нет смысла это даже обсуждать.
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    online
    monax976, 30.03.2022 00:05
    0
    Дякуємо нашим братам Полякам за позитивні емоції!!! Слава Україні!!!
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    online
    Golhrenshtanga, 30.03.2022 00:03
    0
    Гол забил Зелински
    Ну это прям русофобия какая-то))
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