Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Пришлось попотеть, но теперь мы можем праздновать»

Сборная Польши, которая не играла полуфинал из-за дисквалификации россии, в домашней встрече переиграла команду Швеции (2:0) и вышла в финальную часть чемпионата мира в Катаре.

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски прокомментировал эту победу.

«У нас было много проблем перед этим матчем. В команды были травмированные, у меня была проблема с коленом. Пришлось попотеть, но теперь мы можем праздновать.

Было нелегко с давлением при пробитии мною пенальти. Понимал, что на меня смотрят так много людей. Понимал и важность этого момента. Было непросто сосредоточиться на мяче, но мне это удалось», - сказал Левандовски.