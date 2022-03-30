Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Пришлось попотеть, но теперь мы можем праздновать»

Сборная Польши, которая не играла полуфинал из-за дисквалификации россии, в домашней встрече переиграла команду Швеции (2:0) и вышла в финальную часть чемпионата мира в Катаре.
Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски прокомментировал эту победу.
«У нас было много проблем перед этим матчем. В команды были травмированные, у меня была проблема с коленом. Пришлось попотеть, но теперь мы можем праздновать.
Было нелегко с давлением при пробитии мною пенальти. Понимал, что на меня смотрят так много людей. Понимал и важность этого момента. Было непросто сосредоточиться на мяче, но мне это удалось», - сказал Левандовски.
|72'
|ГОЛ ! Мяч забил Петр Зелински (Польша).
|49'
|ГОЛ ! С пенальти забил Роберт Левандовски (Польша).
Источник — Polsat Sport
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