УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
Польша
2 : 0
Швеция
29.03.2022, FT

Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Пришлось попотеть, но теперь мы можем праздновать»

Польский форвард доволен победой

  • 30.03.2022 11:04
  • 746 просмотров
  • 1 комментарий
Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Пришлось попотеть, но теперь мы можем праздновать»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Польши, которая не играла полуфинал из-за дисквалификации россии, в домашней встрече переиграла команду Швеции (2:0) и вышла в финальную часть чемпионата мира в Катаре.

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски прокомментировал эту победу.

«У нас было много проблем перед этим матчем. В команды были травмированные, у меня была проблема с коленом. Пришлось попотеть, но теперь мы можем праздновать.

Было нелегко с давлением при пробитии мною пенальти. Понимал, что на меня смотрят так много людей. Понимал и важность этого момента. Было непросто сосредоточиться на мяче, но мне это удалось», - сказал Левандовски.

События матча
72' ГОЛ ! Мяч забил Петр Зелински (Польша).
49' ГОЛ ! С пенальти забил Роберт Левандовски (Польша).

Источник — Polsat Sport

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    online
    Евгений, 30.03.2022 11:16
    -1
    Лукашенко и Путин будут наносить ядерный удар по Беларуси на самой границе с Польшей.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности