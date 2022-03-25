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Швеция
1 : 0
Чехия
24.03.2022, FT

Польша узнала соперника в финале отбора ЧМ-2022

Швеция в дополнительное время одолела Чехию и продолжает борьбу за путевку в Катар

  • 25.03.2022 00:18
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Польша узнала соперника в финале отбора ЧМ-2022
© Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся полуфинальный стыковой матч квалификации ЧМ-2022 по пути B.
 
Сборная Швеции в дополнительное время в домашних стенах обыграла команду Чехии.
 
Отметим, что во второй паре этого пути должны были сыграть Польша и россия, но команду рф дисквалифицировали из-за вторжения российских войск в Украину.
 
Поэтому в матче за путевку в финальную часть ЧМ-2022 Польша на своем поле примет  Швецию. Встреча состоится 29 марта.
 
Квалификация ЧМ-2022. Стыковые матчи. 1/2 финала
 
Швеция – Чехия – 1:0
Гол: 1:0 – 110 Квайсон

Источник — Sport.ua

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