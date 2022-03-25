Польша узнала соперника в финале отбора ЧМ-2022

Состоялся полуфинальный стыковой матч квалификации ЧМ-2022 по пути B.
Сборная Швеции в дополнительное время в домашних стенах обыграла команду Чехии.
Отметим, что во второй паре этого пути должны были сыграть Польша и россия, но команду рф дисквалифицировали из-за вторжения российских войск в Украину.
Поэтому в матче за путевку в финальную часть ЧМ-2022 Польша на своем поле примет Швецию. Встреча состоится 29 марта.
Квалификация ЧМ-2022. Стыковые матчи. 1/2 финала
Швеция – Чехия – 1:0
Гол: 1:0 – 110 Квайсон
Источник — Sport.ua
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