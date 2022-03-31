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ВИДЕО. Усик посетил матч житомирского Полесья в Чехии

Украинский боксер поддержал житомирян в спарринге

  • 31.03.2022 12:03
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ВИДЕО. Усик посетил матч житомирского Полесья в Чехии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Александр Усик посетил товарищеский матч житомирского «Полесья» в Чехии.

35-летний боксер, который сейчас готовится к бою-реваншу с британцем Энтони Джошуа, был замечен на стадионе в городе Градец-Кралове, где фотографировался с болельщиками во время матча.

 

 

Источник — Sport.ua

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