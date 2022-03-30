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Франция
5 : 0
ЮАР
29.03.2022, FT

Франция – ЮАР – 5:0. Дубль Мбаппе. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты товарищеского матча

  • 30.03.2022 14:33
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Франция – ЮАР – 5:0. Дубль Мбаппе. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Во вторник состоялся товарищеский матч, в котором Франция разгромила команду ЮАР.

Товарищеский матч

Франция – ЮАР – 5:0
Голы: 1:0 – 23 Мбаппе, 2:0 – 33 Жиру, 3:0 – 76, пенальти Мбаппе, 4:0 – 81 Бен-Йеддер, 5:0 – 90+2 Гендузи.

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Маттео Гендузи (Франция).
84' Khuliso Mudau (ЮАР) получает красную карточку.
82' ГОЛ ! Мяч забил Виссам Бен-Йеддер (Франция).
76' ГОЛ ! С пенальти забил Килиан Мбаппе (Франция).
34' ГОЛ ! Мяч забил Оливье Жиру (Франция).
23' ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Франция).

Источник — Sport.ua

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