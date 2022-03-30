Во вторник состоялся товарищеский матч, в котором Франция разгромила команду ЮАР.
Товарищеский матч
Франция – ЮАР – 5:0
Голы: 1:0 – 23 Мбаппе, 2:0 – 33 Жиру, 3:0 – 76, пенальти Мбаппе, 4:0 – 81 Бен-Йеддер, 5:0 – 90+2 Гендузи.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Маттео Гендузи (Франция).
|84'
|Khuliso Mudau (ЮАР) получает красную карточку.
|82'
|ГОЛ ! Мяч забил Виссам Бен-Йеддер (Франция).
|76'
|ГОЛ ! С пенальти забил Килиан Мбаппе (Франция).
|34'
|ГОЛ ! Мяч забил Оливье Жиру (Франция).
|23'
|ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Франция).
Источник — Sport.ua
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