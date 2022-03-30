РОНАЛДУ: «Мы на чемпионате мира в Катаре, на своем законном месте!»

В решающем матче квалификации чемпионата мира 2022 сборная Португалии одержала победу над командой Северной Македонии (2:0).

Команда вышла на чемпионат мира в Катаре. Нападающий Португалии Криштиану Роналду прокомментировал это достижение.

«Цель достигнута. Мы на чемпионате мира в Катаре, на своем законном месте! Спасибо всем португальцам за их неустанную поддержку! Вперед, Португалия!», — написал Роналду в Instagram.

Роналду сыграет на своем пятом чемпионате мира. До Криштиану лишь четыре игрока в истории становились участниками пяти чемпионатов мира.